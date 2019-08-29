Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

29.08.2019 09:37
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri dün gece uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda uyuşturucu hap ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken Türkmenistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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