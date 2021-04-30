Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği motorize Yunus ekipleri dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler yapılan uygulamada bir aracı durdurdu. Durdurulan bir aracı didik didik arayan polis, araçta 38 fişek, satışa hazır "kubar" tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis 'torbacıları' yakaladı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis 'torbacıları' yakaladı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis 'torbacıları' yakaladı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis 'torbacıları' yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:30:09. #1.14#

title