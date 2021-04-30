Son dakika haberi: Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği motorize Yunus ekipleri dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler yapılan uygulamada bir aracı durdurdu. Durdurulan bir aracı didik didik arayan polis, araçta 38 fişek, satışa hazır "kubar" tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE