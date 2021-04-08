Son dakika haberleri | Esenyurt'ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Esenyurt'ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı.

Esenyurt'ta tuvalet deliğine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı. Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çocuk annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan minik çocuğun yakını, "Durumu iyi. Oynarken düşmüş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE