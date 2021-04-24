ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
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ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta Türkiye'de ikamet ettikleri halde turist olduklarını iddia ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza yağdı.

ESENYURT'ta Türkiye'de ikamet ettikleri halde turist olduklarını iddia ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza yağdı.

Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürüyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oturma izinleri olup, ikametleri Türkiye'de kayıtlı olduğu halde turist olduklarını iddia ederek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde kontrol noktaları kurarak denetim yaptı. Yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kişilerin, pasaportları alınarak oturma izinleri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 10 kişinin oturma izni olup, ikametinin çevre ilçelerde kayıtlı olduğu belirlendi. 10 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 Türk'e de cezai kesildi.

'ARKADAŞIMA PARA VERMEYE ÇIKTIM"

Yapılan kontrollerde bir kişi durdurularak kontrolleri yapıldı. İkametgahı Büyükçekmece'de bulunan ve oturma izni olan yabancı uyruklu kadına, polis ekipleri neden dışarıda olduğunu sordu. 'Arkadaşıma para vermeye çıktım. Turistim. Kısıtlama olduğunu bilmiyordum" diyen kadına, polis ekipleri ceza kesti.

ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI
ESENYURT'TA TURİST GİBİ DOLAŞAN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE CEZA YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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