Esenyurt'ta tünel kapatan magandalar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta tünel kapatan magandalar yakalandı

Esenyurt'ta tünel kapatan magandalar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına hiçe sayarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan ve tüneli kapatarak trafiği tehlikeye düşüren gençler yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına hiçe sayarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan ve tüneli kapatarak trafiği tehlikeye düşüren gençler yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tüneli kapatmıştı. Bununla da yetinmeyip son ses müzik dinleyip çevreye rahatsızlık vermiş, hatta seyir halindeki araçlardan sarkarak yürekleri ağızlara getirmişti. Gençlerin tehlikeli eğlencesinin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 34 UN 6443 plakalı araç sürücüsü A.G. ve 34 CBE 354 plakalı araç sürücüsü A.S. isimli şahısların eğlencede yer aldığı tespit edildi. Yakalanan şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçlarından adli işlem ve toplamda iki şahsa 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Su vermedi diye tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Su vermedi diye tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü, küçük kızın yaşadığı korku yürek burktu
Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü, küçük kızın yaşadığı korku yürek burktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Deniz Çakır Özcan Deniz Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta tünel kapatan magandalar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:45:26. #1.13#

title