Esenyurt'ta trafikte tartışma çıkaran şahsın ehliyeti geri alındı

Esenyurt'ta trafikte tartışma çıkarıp vatandaşlara saldırmaya çalışan şahsın ehliyeti 60 gün süre ile geri alınarak 182 bin 492 TL para cezası kesildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta aracından inen bir kişi bilinmeyen bir nedenle trafikte vatandaşlarla tartıştı. sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı yakaladı. E.K isimli şahsa, "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, trafikte duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunması maddesinden toplam 182 bin 492 TL para cezası kesildi. Ayrıca, araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, araç sürücüsünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı