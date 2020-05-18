Trafik tartışmasında bir kişiyi vuran zanlı, 14 gün sonra teslim oldu
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Trafik tartışmasında bir kişiyi vuran zanlı, 14 gün sonra teslim oldu

İstanbul Esenyurt'ta yol verme ve geçme yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Trafik tartışmasında bir kişiyi vuran zanlı, 14 gün sonra teslim oldu
18.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:54

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde yol verme ve geçme kavgasında bir kişi, vurularak öldürüldü. Polise 14 gün sonra teslim olan 21 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı.

TRAFİK TARTIŞMASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçerken 14 Mayıs'ta polise teslim olan Yiğit D., cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Şüpheli ifadesinde kendi araçlarıyla seyir halindeyken trafikte yol verme geçme yüzünden bir başka araçla tartışmaya başladıklarını, tartıştıkları kişinin bir süre sonra aracıyla önlerini kestiklerini anlattı. O kişinin silahını çıkararak iki el ateş ettiğini iddia eden şüpheli, kendisinin de bir el ateş ederek olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Trafik tartışmasında bir kişiyi vuran zanlı, 14 gün sonra teslim oldu

ZANLININ BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden uyuşturucu, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, evden hırsızlık suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yetkililer, ailesinin Onur Karamemiş'in bir haraç çetesi tarafından öldürüldüğü yönünde iddiaları bulunduğunu, bu konunun da araştırıldığını söylediler.

Trafik tartışmasında bir kişiyi vuran zanlı, 14 gün sonra teslim oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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