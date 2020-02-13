Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti (2)
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avcılar istikametine ilerleyen Ahmet A'nın kullandığı 34 NK 5597 plakalı beton mikseri, bir kişiye çarptı.
Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Yapılan incelemenin ardından, kazada hayatını kişinin cesedi morga götürüldü.
Olayda, intihar şüphesi üzerinde durulurken, kaza nedeniyle Avcılar istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, beton mikserinin götürülmesinin ardından normale döndü.