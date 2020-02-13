Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

13.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:22
Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'ndan istikametine ilerleyen 34 NK 5597 plakalı beton mikseri, bir kişiye çarptı.

Kazada, erkek olduğu belirlenen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Polisin olay yerinde incelemesi sürerken, intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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