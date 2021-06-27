Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZE 1225 plakalı otomobilin sürücüsü Haramidere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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