Esenyurt'ta trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu

Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu.

Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu. Kendi aralarında tutanak tuttuktan sonra fiyatta anlaşamayan kişiler daha sonra kıraathanede buluşup kavga etti. Silahların çekildiği olayda 3 kişi vurularak bir kişi ise bıçaklanarak yaralandı. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün 22: 00 sıralarında Esenyurt Yenikent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzaktan akraba olan iki aile geçmiş zamanda meydana gelen trafik kazası sonucu uzlaşamadı. Bir tarafın fazla para istediğini savunan aileler cadde üzerinde bulunan bir kıraathanede konuşmak için buluştular. Para konusunda anlaşamayan aileler arasında önce sözlü tartışma meydana geldi. Bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan olayda Bilal İ. isimli şahıs yanında getirdiği silahı ateşleyerek rastgele sıkmaya başladı. Olayda taraflardan Kemal Ç., Kadir Ç., Bilal İ. ve konu ile ilgisi olmayan yoldan geçen Abdülselam K. silah ile yaralandığı tespit edildi. Yaşanan silahlı kavga sonucu vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede yakalandılar

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırırken, olaya karışan şahıslar tespit edilerek yakalama çalışması başlatıldı. Konuya dahil olduğu belirtilen 8 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı