Esenyurt'ta trafik kazası
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Esenyurt'ta trafik kazası

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:57
Esenyurt'ta trafik kazası

'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mandıra Caddesi 423. Sokak'ta A.A idaresindeki 34 MN 1641 plakalı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Evin Y. ve Fahriye A.'ya çarptı. Kazada Evin Y. ile Fahriye A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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: Esenyurt'ta trafik kazası
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