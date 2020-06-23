ESENYURT'TA TOPRAK KAYMASI; KONTEYNERLER ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA (2)
Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.
23.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:02
Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.
Kaynak: DHA