Esenyurt'ta toprak kayması; konteynerler araçların üzerine düştü; o anlar kamerada (1)
ESENYURTt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.
23.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:00
ESENYURTt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA