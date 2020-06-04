ESENYURT'TA TOPRAK ALTINDA KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
İstanbul DHAEsenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
04.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:23
İstanbul DHA
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Mahsur kalan kişi kısa süre sonra kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: DHA