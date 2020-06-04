Esenyurt'ta toprak altında kalan kişiyi itfaiye kurtardı (1)
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
04.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:07
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
- İstanbul
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Mahsur kalan kişi kısa süre sonra kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA