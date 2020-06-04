Esenyurt'ta toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı ESENYURT'ta bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi toprağın altında kaldı.

ESENYURT'ta bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi toprağın altında kaldı. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan 55 yaşındaki Mehmet Karakoca, toprağın altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçiler tamamen toprağın altında kalan Karakoca'nın nefes alabilmesi için toprağı Karakoca'nın beline kadar kazdı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardında Karakoca toprağın altından çıkarıldı. Bilinci açık bir şekilde ambulansa bindirilen Karakoca, çevredeki özel hastaneye götürüldü. Karakoca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA