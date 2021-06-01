Esenyurt'ta toplu kullanım alanları dezenfekte edildi
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Esenyurt'ta toplu kullanım alanları dezenfekte edildi

Esenyurt'ta toplu kullanım alanları dezenfekte edildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında verilen aranın ardından eğitim faaliyetlerine devam eden okulları ve yüzde elli kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran, kıraathane gibi mekanları dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' çerçevesinde, eğitim faaliyetlerine devam edecek olan okullar ve belirlenen kurallar çerçevesinde müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilçede bulunan okulların; derslik, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları, bahçelerde yer alan oyun alanları ve banklar gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Kafe ve restoranlar dezenfekte edildi

İlçedeki meydanlar, bina girişleri, cadde ve sokaklar, İETT ve dolmuş durakları,bankamatikler gibi vatandaşların toplu kullanım alanlarını rutin olarak dezenfekte eden ekipler, kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran, çay bahçesi, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda da dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini bildirdi

Kaynak: Bültenler

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