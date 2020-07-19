ESENYURT'TA 'TIRNAKÇILIK' YAPAN ŞÜPHELİLER SADAKA KUTUSUNA PARA ATTI: O ANLAR KAMERADA
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ESENYURT'TA 'TIRNAKÇILIK' YAPAN ŞÜPHELİLER SADAKA KUTUSUNA PARA ATTI: O ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta fatura ödeme merkezine gelen İngilizce konuşan iki kişi, buradaki görevliyle bir süre sohbet ettikten sonra, 'tırnakçılık' yöntemiyle 5 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

ESENYURT'TA 'TIRNAKÇILIK' YAPAN ŞÜPHELİLER SADAKA KUTUSUNA PARA ATTI: O ANLAR KAMERADA
19.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:59

Esenyurt'ta fatura ödeme merkezine gelen İngilizce konuşan iki kişi, buradaki görevliyle bir süre sohbet ettikten sonra, 'tırnakçılık' yöntemiyle 5 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamarasına da yansıdı. Şüphelilerin sadaka kutusuna para atması da görüntülere yansıdı. 

Olay, geçen hafta Salı günü Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir fatura ödeme merkezinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen, İngilizce konuşan yüzleri tıbbi maskeli 2 kişi, fatura ödeme merkezine gelerek bir miktar döviz bozdurmak istediklerini söyledi. İçeride bulunan görevli, bu kişilere karşıdaki kuyumcuya gitmelerini önerdi. İçlerinden biri elindeki 100 TL'yi göstererek, "Bana en yüksek Türk Lirası'nı gösterir misiniz?" dedi. 

HEM ÇALDILAR HEM SADAKA KUTUSUNA PARA ATTILAR

Kasada bulunan görevli 200 TL'yi gösterince, veznenin arkasına geçen kişi, kasadan bir miktar para aldı. "Tırnakçılık" olarak ifade edilen dolandırıcılık yöntemiyle paranın bir bölümünü elinin içine saklayarak aldıktan sonra diğer eliyle paraları cebine attı. Arkadaşı ise kasadaki görevliyle sohbet ederek onu oyalamaya ve dikkatini dağıtaya çalıştı. Sadaka kutusuna para atan 2 kişi daha sonra işyerinden uzaklaştı. Akşam yapılan sayımda hırsızlık ortaya çıkarken güvenlik kamerası kayıtlarının da izlenmesi sonucu kasadaki paradan 5 bin 500 TL'nin çalındığı anlaşıldı.

"5 BİN 500 TL'Yİ ALIP GİTTİLER"

Fatura ödeme merkezi sahibi Gülseren Pamuk, hırsızlık olayının kendisinin olmadığı sırada meydana geldiğini belirterek, "Kasada bulunan oğlumun iyi niyetinden yararlanarak içeri giriyor. Ceplerinde bir sürü para göstererek oğlumun güvenini sağlıyor. Daha sonra arka kısma geçerek kasadaki 15 bin TL'yi kendi parası gibi tutuyor, 5 bin 500 TL'yi alttan alıp gidiyor. Karşıdaki kişi de oğlumu konuşturarak dikkatini dağıtıyor" dedi. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 2 kişinin, iş yeri çalışanıyla konuştuğunun görüldüğü görüntülerde daha sonra bir kişi, kasaya yaklaşıyor. Çalışanla konuşarak para alan kişi, daha sonra parayı yerine koyuyor. Sadaka kutusuna para attıkları da görülen kişiler daha sonra işyerinden ayrılıyor. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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