ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI
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ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, fırına giren bir kişi, tezgaha koyduğu parayı geri cebine soktuktan sonra önce para üstü sonra da ürünleri alıp kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta, fırına giren bir kişi, tezgaha koyduğu parayı geri cebine soktuktan sonra önce para üstü sonra da ürünleri alıp kayıplara karıştı. Yaşanan dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazar Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. İddiaya göre, fırından alışveriş yaptıktan sonra ayrılan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde şüphelinin ödeme yapmak için tezgaha para koyduğu daha sonra da cebine soktuğu ve kasiyerden para üstü ile ürünleri alıp, gittiği ortaya çıktı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI
ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI
ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI
ESENYURT'TA TEZGAHA KOYDUĞU PARAYI GERİ ALIP CEBİNE SOKTU, PARA ÜSTÜ İLE ÜRÜNLERİ ALIP AYRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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