ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta HDP'nin düzenlediği 'Halk Buluşması" adlı etkinlikte terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT'ta HDP'nin düzenlediği 'Halk Buluşması" adlı etkinlikte terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, HDP'nin 1 Ağustos pazar günü Esenyurt Meydanı'nda düzenlediği, 'Halk Buluşması" adlı etkinliğe katılanlardan bazılarının terör örgütü lehine slogan attığını belirledi.

Yapılan inceleme sonucu 4'ü 18 yaşından küçük toplam 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESENYURT'TA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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