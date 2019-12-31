Esenyurt'ta terastan düşen çocuk yaralandı
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Esenyurt'ta terastan düşen çocuk yaralandı

Esenyurt'ta bir binanın terasından düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:01
Esenyurt'ta terastan düşen çocuk yaralandı

'ta bir binanın terasından düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus K, Mahallesi Efelik Sokağı'ndaki 4 katlı binanın teras katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta terastan düşen çocuk yaralandı
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