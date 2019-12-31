Esenyurt'ta terastan düşen çocuk yaralandı

31.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:12

Esenyurt'ta bir binanın terasından düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus K, Osmangazi Mahallesi Efelik Sokağı'ndaki 4 katlı binanın teras katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA