Esenyurt'ta teras katından düşen kadın ağır yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta bir binanın teras katından düşen kadın ağır yaralandı.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın teras katından düşen kadın ağır yaralandı.
Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan binanın 4. katında yaşayan 48 yaşındaki T.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle terastan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kadının düştüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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