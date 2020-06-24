ESENYURT'TA TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından, Pınar Mahallesi 1272 sokakta temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından, Pınar Mahallesi 1272 sokakta temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Esenyurt'ta dün meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle sokağa gelerek rögar temizliğine başladı. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı. Bina girişleri ise ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sokak boyunca aralıklarla yığılan eşyalar dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA