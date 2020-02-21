Esenyurt'ta tekstil deposundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Esenyurt'ta tekstil deposundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta bir tekstil deposundan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

21.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:22
Esenyurt'ta tekstil deposundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

'ta bir tekstil deposundan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz 4 kişi, erken saatlerde geldikleri Esenyurt Sultaniye Mahallesi 701. Sokak'taki bir tekstil deposunun kilidini levyeyle kırıp içeri girdi.

Kısa süre içinde depodan yaklaşık 50 bin liralık tekstil ürünü çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkati çeken hırsızların kapıyı kırarak depoya girdikleri ve kıyafetleri geldikleri minibüse yükledikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: AA
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