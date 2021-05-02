ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI
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ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta boş olduğunu öğrendiği evden oyun konsolu, televizyon ve tablet çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

ESENYURT'ta boş olduğunu öğrendiği evden oyun konsolu, televizyon ve tablet çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı adreslerden çaldığı öğrenilen cep telefonu ve para ele geçirildi. Öte yandan şüpheli kadın apartmandan çıkarken güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Balıkyolu Mahallesi 470. Sokak'ta bulunan Filistin uyruklu F.A.?ya ait evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta biraz dolaştıktan sonra F.A.?ya ait evin boş olduğunu fark eden bir şüpheli, daireye girdi. Evde bulunan televizyon, oyun konsolu ve tableti çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Evine döndüğünde eşyalarının çalındığını fark eden F.A. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek adına apartman ve sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin O.B. isimli kadın olduğu belirlendi.

EVİNDEN ÇALINTI CEP TELEFONLARI ÇIKTI

Kimlik tespitinin ardından kadın şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalandı. Şüpheli kadının evinde yapılan aramalarda ise F.A.?nın evinden çaldığı eşyaların yanı sıra çok sayıda cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI
ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI
ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI
ESENYURT'TA TEKNOLOJİK ALETLERİ HEDEF ALAN HIRSIZ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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