ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'TA TEKEL BAYİSİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, tekel bayisine giren şüpheliler yaklaşık 150 bin liralık içki ve sigara çaldı. Hırsızlık şüphelilerinden biri, o anlarda kendisinden sigara isteyen öğrenciyi de kırmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde yaşandı. Çalıntı plaka taktıkları hafif ticari araçla gelen 4 şüpheli, tekel bayisinin kepengini açıp, kapısını kırdı. Şüphelilerden 3'ü içeri girerek içki ve sigaraların bulunduğu rafları boşaltmaya başladı. Kapıcının gelmesi üzerine şüpheliler çaldıkları malzemelerle araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZ ÖĞRENCİLERE SİGARA İKRAM ETTİ

Hırsızlık şüphelilerin çaldıklarını araçlarına yükledikleri sırada oradan geçen öğrencilerden biri, sigara istedi. Şüpheli, öğrenciyi kırmayarak, bir paket sigara uzattı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SİGARAN YOKSA, AL VEREYİM DEYİP, BİR PAKET UZATIYOR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan Sertaç Altuntop, "Saat 06.55'ti. Kapıcı arayıp, bizi çağırdı. Koşarak geldik. Bütün ağır malzemeleri aldılar. Sigara, alkol ürünlerini çaldılar. Yılbaşına hazırlık yapıyorduk. Zaten sigaralar yere düşüyor. Öğrenciler de sigaraları alıyorlar. Hatta hırsız, çıkartıyor 'Sigaran yoksa, al vereyim' deyip, bir paket uzatıyor. Yetişemedik olan bizim malımıza oldu. 100- 150 bin lira zararımız var" dedi.