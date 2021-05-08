ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
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ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN-Kapatmaya çalıştıkları kepengi polis süpürge sapı koyarak durdurdu.

ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN

-Kapatmaya çalıştıkları kepengi polis süpürge sapı koyarak durdurdu.

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, tam kapanmaya rağmen alkol alındığı iddia edilen tekel bayisine polis baskın düzenledi. İçeridekiler, iş yerinin kepengini kapatarak polis baskınına engel olmak istedi. Süpürge sapı koyarak kepengin kapanmasını önleyen polis ekipleri, alkol aldıklarını tespit ettikleri 10 kişiye ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Gizlice alkol alındığı ihbarı yapılan Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'ndeki tekel bayisine polis, geçtiğimiz günlerde baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören tekel bayisinde bulunanlar, iş yerindeki kepenkleri kapatmaya çalıştı. Polis, süpürge sapı koyarak, kepengin kapanmasını önledi.

KAPI AÇILINCA İLGİNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Baskından kurtulamayacağını anlayan iş yeri sahipleri, kapıyı açınca polis ekipleri içeri girdi. Dükkanda depo olarak kullanılan yerin kapısının arkasından 5 kişi çıktı. Ayrıca tekel bayisinden alkol alıp, polis gelince yandaki yemekhanenin tuvaletlerine saklanan 5 kişi daha yakalandı. Yapılan baskın sonucu 10 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN
ESENYURT'TA, TAM KAPANMADA GİZLİCE ALKOL ALINAN TEKEL BAYİSİNE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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