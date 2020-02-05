Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar
Haberler » Güncel » Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar - Haber

Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar

Esenyurt'ta sabah saatlerinde taksiciler arasında çıkan kavgada bir grubun taksiye sopalarla saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:41
Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar

'ta saatlerinde taksiciler arasında çıkan kavgada bir grubun taksiye sopalarla saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 'nde yaşanmıştı. Taksiciler arasında durak yeri meselesinden çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 2 kişi silahla yaralanmış, 2 taksinin ve bir taksi durağının camları tuzla buz olmuştu. Yaşanan kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerinde sopalarla gelip etrafa saldırmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şahısların sopalarla taksinin camlarını kırdıkları görülüyor.

Murat Delice - Furkan Tan - Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta taksinin camlarını sopalarla böyle kırdılar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler