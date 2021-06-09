ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI

ESENYURT'ta taksiciyle motokurye arasında yol verme kavgası çıktı.

ESENYURT'ta taksiciyle motokurye arasında yol verme kavgası çıktı. Taksi şoförü önce motokuryenin suratına termosla vurdu. Daha sonra da taksiyi üzerine sürdü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yolda giden taksiciyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Taksici, kavga ettiği motokuryenin yüzüne elindeki termosla vurdu. Çevredekilerin araya girmesi üzerine taksi şoförü tekrar aracına bindi. Motokuryenin arkasından küfrettiğini duyan taksici, bu sefer de tartıştığı gencin üzerine aracını sürdü. Gencin taksiyi yumruklaması üzerine, taksi şoförü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan San