ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI

ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI
Demirören Haber Ajansı / Ersan San - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta taksiciyle motokurye arasında yol verme kavgası çıktı.

ESENYURT'ta taksiciyle motokurye arasında yol verme kavgası çıktı. Taksi şoförü önce motokuryenin suratına termosla vurdu. Daha sonra da taksiyi üzerine sürdü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yolda giden taksiciyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Taksici, kavga ettiği motokuryenin yüzüne elindeki termosla vurdu. Çevredekilerin araya girmesi üzerine taksi şoförü tekrar aracına bindi. Motokuryenin arkasından küfrettiğini duyan taksici, bu sefer de tartıştığı gencin üzerine aracını sürdü. Gencin taksiyi yumruklaması üzerine, taksi şoförü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan San

ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI
ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI
Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENYURT'TA TAKSİCİYLE MOTOKURYENİN TERMOSLU YOL VERME KAVGASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:38:00. #1.16#

title