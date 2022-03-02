ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

ESENYURT'ta, silahlı saldırıda taksi şoförünü yaraladıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, silahlı saldırıda taksi şoförünü yaraladıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalandı.

Olay, 28 Şubat günü akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşandı. 4 kişi, yol kenarında bekleyen taksi şoförü ile konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir taksi şoförü aracıyla konuşan kişilerin yanına yanaştı. 4 kişiden biri belinden çıkardığı tabancayla yanlarına gelen taksi şoförü Ö.S.'ya ateş etti. Şüpheliler kaçarken, yaralanan taksici hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ardından bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden biri olan C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Esenyurt, 28 Şubat, Taksi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title