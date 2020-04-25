ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZA ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZAHaber-Kamera: Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sokağa çıkma yasağına uymayan ve yolcusunu hastaneye götürdüğünü öne süren taksi şoförüne aynı gün içinde aynı noktada ikinci kez ceza yazıldı.

ESENYURT'TA TAKSİCİYE AYNI GÜN İÇİNDE AYNI YERDE İKİ KEZ CEZA

Haber-Kamera: Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sokağa çıkma yasağına uymayan ve yolcusunu hastaneye götürdüğünü öne süren taksi şoförüne aynı gün içinde aynı noktada ikinci kez ceza yazıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında denetim yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiyor. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir taksiyi durdurup kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı. Taksiye aldığı kişiyi hastaneye götüreceğini söyleyen sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Aynı taksi şoförü aynı gün içinde aynı noktadan geçerken yine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulup incelendi. Bu defa da hastaneye bıraktığı kişiyi almak için karakoldan izin belgesi almaya gittiğini ifade eden sürücü bir süre ceza kesilmemesi için polis ekiplerine direndi. Taksiciye aynı kontrol noktasında ikinci kez idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA