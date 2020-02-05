Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı: 2 yaralı
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Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı: 2 yaralı

Esenyurt'ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

05.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:36
Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı: 2 yaralı

'ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafları yatıştırdı. Sabah saatlerinde tekrar toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtından mermi girişi olduğu öğrenildi.


Taksilerin camlarını kaldırım taşı ile kırdılar


Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı görüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırdı.


Devlet hastanesi acilinde çok sayıda gözaltı


Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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