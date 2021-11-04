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Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada Trafiğin yoğun olması nedeniyle yolcusunu götürmeyen taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı Olduğu yerde kalan taksici "Öldürsen de çalışmıyorum" derken, o anları görüntüleyen müşteri ise araçtan inince küfür etti Esenyurt'ta trafiğin yoğun...

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Trafiğin yoğun olması nedeniyle yolcusunu götürmeyen taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı

Olduğu yerde kalan taksici "Öldürsen de çalışmıyorum" derken, o anları görüntüleyen müşteri ise araçtan inince küfür etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafiğin yoğun olduğu güzergaha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcuyu yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici "Öldürsen de çalışmıyorum" derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepkisi küfür ederek gösterdi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp "çakallık yapıyor" diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, küfür etmeye başladı. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri
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