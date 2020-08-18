Esenyurt'ta taksici cinayeti Esenyurt'ta dün gece taksiciler arasında çıkan kavgada kan döküldü.

Esenyurt'ta dün gece taksiciler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Kavga sırasında bir taksici silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen taksicinin arkadaşları bugün eylem yapıp yolu kapatmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaştı. Cinayet olayı ile ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında önceden bulunan bir husumet dün akşam da devam etti. Taner Aras (40) isimli 2 çocuk babası taksici durak önünde silahlı saldırıya uğradı. Aras, vücuduna isabet eden mermiler sonucu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise öldürülen taksici arkadaşlarının cinayet faillerinin yargılanması gerekçesiyle eylem düzenledi. Caddeyi kapatıp eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale ederek yol kapatmaya çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA