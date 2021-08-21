Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halindeki 35 AIU 634 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedene kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel