Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

20.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:59
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ESENYURT Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ESENYURT Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu üzeri Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Avcılar istikameti üzerinde seyreden Anıl Önder, önündeki aracın ani fren yapması üzerine direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü Önder yaraladı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeni ile bağlantı yolunun tek şeridi trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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