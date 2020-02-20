Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

20.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:44
Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

AVM önü Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil refüjdeki direğe vurduktan sonra takla attı.

Olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kazada otomobil içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve kaza yapan aracı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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