Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi

Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yokuş aşağıya giden yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra bir AVM'nin duvarına çarparak durabildi.

Esenyurt'ta yokuş aşağıya giden yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra bir AVM'nin duvarına çarparak durabildi. Hafif yaralanan genç sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yokuş aşağıya giden yolda 35 AIU 634 plakalı araç sürücüsü genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım kenarına vurup takla attı ardından da bir alışveriş merkezinin duvarına vurarak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri sürücünün yardımına koştu. Genç sürücü takla atan araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi
Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi
Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kamerada
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kamerada
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Esenyurt meydan muharebesi! Kız meselesi yüzünden tekme ve tokatlar havada uçuştu
Esenyurt meydan muharebesi! Kız meselesi yüzünden tekme ve tokatlar havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Işın Karaca Cimilli İbo Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Esenyurt'ta takla atan araç, AVM duvarına çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:29:38. #1.15#

title