Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı
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Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı

İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı.

Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı
24.06.2020 07:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:18

İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı.

İtfaiye ekipleri pompa ve vidanjörlerle yaptığı tahliye işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı. Belediyeye ait araçlar sokakları yıkadı.

Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, çamur içinde kalan eşyalarını dışarı çıkardı.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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