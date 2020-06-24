Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı. İtfaiye ekipleri pompa ve vidanjörlerle yaptığı tahliye işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı. Belediyeye ait araçlar sokakları yıkadı. Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, çamur içinde kalan eşyalarını dışarı çıkardı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişi sürüyor. Kaynak: AA