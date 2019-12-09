Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı
Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı - Haberler

Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı

Esenyurt'ta parkta 25 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.

09.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:26
Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı

'ta parkta 25 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Mehterçeşme'de bulunan Gaziler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli H.A. parkta dolaşmaya çıktığı sırada G.T. genç kızın yolunu keserek, taciz etmeye çalıştı. Olayı gören parktaki vatandaşlar genç kızın yardımına koştu. Vatandaşlar G.T'yi tekme tokat döverken, durum polise de bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri G.T'yi vatandaşların elinden zor aldı. Genç kız şikayetçi olurken, G.T. gözaltına alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler