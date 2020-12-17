Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi
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Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi

17.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi.

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, alkollü olduğu tespit edilen 27 ATM 40 plakalı tırın sürücüsü M. A. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savurulan araç, 6 araca çarptıktan sonra bir hurdalığa girerek durabildi.

Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, savrulan tırın araçlara çarpması ve hurdalığa giriş anı yer alıyor.

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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