Esenyurt'ta sürücü kayan aracını tutmaya çalıştı, facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

ESENYURT'ta kar yağışı sonrası yokuş aşağı giden kamyoneti kayan sürücü, yola inerek aracını tutmaya çalıştı. Kamyonet yolun aşağısında daha önce kaza yapmış araçlara çarparak devrildi. Sürücünün aracı durdurma çabası ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Namık Kemal Mahallesi'ne saat 09.30 sıralarında meydana gelen olay şu şekilde gerçekleşti: Kayganlaşan sokaktan yokuş aşağıya giden kamyonet kaymaya başladı. Kamyonetin sürücüsü yola inerek aracını tutmaya çalıştı. Yokuş aşağıya kayan araç hızlanınca sürücü aracı tutamadı. Kamyonet daha önce sokakta kaza yapan iki araca çarpıp devrildi. Kamyonetin hızla yokuş aşağıya geldiğini gören bir kişi de kaldırama çıkıp kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu.

Kamyonetin sürücüsü Sezgin Gelgeç ise kazayı şöyle anlattı: "Kaldırıma çarpınca zincirin biri koptu. El frenini çektim durdun diye. Sağ teker kaldırıma çıktı, sol çıkmadı. Çıkmayınca hızlandı araba. Durduramadım. ATladım ben aşağıya."

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayedilen görüntülerde Gelgeç'in kayan arabasını tutmaya çalışması ve başaramayınca kendini aracın uzağına atması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kamyonetinin araçlara çarpıp devrilmesi yer alıyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı