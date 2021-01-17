ESENYURT'TA SUCUK HIRSIZININ YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

ESENYURT'TA SUCUK HIRSIZININ YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, DHA

ESENYURT'ta, bir marketten sucuk çaldığı iddia edilen şüpheliyi, market çalışanları yakaladı. Montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 sucuk çıkan şüphelinin yakalandığı anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete giren bir kişi hiçbir alışveriş yapmadan dışarı çıkınca çalışanların dikkatini çekti. Şüphelinin peşinden giden çalışanlar, adamı marketin önüne çağırarak üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şüphelinin montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 adet sucuk çıktı. Marketin ürünleri olduğunu gören çalışanlar, şüpheliyi kolundan tutarak içeri soktu. Gelmemekte direnen hırsızlık şüphelisi yerlerde sürüklendi. Şüpheliyi, içeri soktuktan sonra durumu polise bildiren market personeli, ekipler gelene kadar da şüphelinin başında bekledi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızlık şüphelisinin yakalandığı ve sürüklendiği anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, şüphelinin yakalanıp cebinden sucukları çıkardığı ve içeri sokulduktan sonra sürüklendiği anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı