ESENYURT'TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
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ESENYURT'TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde çamur ve sel sularının dolduğu daire ve sokaklar temizlendi.

ESENYURT'TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
24.06.2020 05:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:12

Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde çamur ve sel sularının dolduğu daire ve sokaklar temizlendi. 

 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta birçok evi su basmıştı. Sel baskını sonrasında başlatılan temizleme çalışmaları gece boyunca devam etti. İtfaiye ekipleri tarafından pompa ve vidanjörlerle yapılan temizleme çalışmaları sabaha karşı tamamlandı. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları sonrasında sokakları yıkarken bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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