ESENYURT'TA SU SAYAÇLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ESENYURT'TA SU SAYAÇLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADAHaber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, 2 şüpheli apartmanların açıkta bulunan su sayaçlarını çalarak, kayıplara karıştı.

ESENYURT'TA SU SAYAÇLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, 2 şüpheli apartmanların açıkta bulunan su sayaçlarını çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızların bir apartmana girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir hafta içinde 2 kez su sayacı değiştirdiğini belirten Sabahattin Ayaz, "2 dakika içinde söküp, götürüyorlar. Akçaburgaz Mahallesi'nde 100'e yakın saat çalındı. Mağdur olduk" dedi.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Ayaz, evindeki musluklardan su akmayınca açıkta bulunan su sayacını kontrol etti. Su sayacının söküldüğünü gören Ayaz, komşularının da su sayaçlarının yerinde olmadığını öğrendi. Sokak üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen mahalleli, apartmana giren sırt çantalı 2 kişi tarafından su sayaçlarının çalındığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını alarak polis merkezine giden mahalle sakinleri, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mahallede 100'e yakın su sayacının çalındığı öğrenildi.

"1 HAFTA İÇİNDE 2 TANE SU SAYACI DEĞİŞTİRDİM"

Su sayacı çalınan Sabahattin Ayaz, "Hırsızların yeni mesleği. Gördüğünüz gibi su sayaçlarını çalıyorlar. Yaklaşık 1 hafta içinde 2 tane su sayacı değiştirdim. 2 dakika içinde söküp, götürüyorlar. Akçaburgaz Mahallesi'nde 100'e yakın saat çalındı. Mağdur olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı