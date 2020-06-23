ESENYURT'TA SU DOLAN BODRUM KATTAKİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI (1) Esenyurt Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taşytı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taşytı. Taşan derenin suları bir sokağı bastı. Sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresini kırdı. Evin içinde kalan olup olmadığı araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

----------------------Pencerenin önündeki demirlerin kırılması-Pencerenin kırılması-Su dolu sokak -Su dolu daireden çıkartılan eşyalar-Koltuklar-İtfaiyenin çalışmaları-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA