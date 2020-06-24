Esenyurt'ta su basan sokakta yağmur tekrar etkili olmaya başladı Esenyurt'ta su basan sokakta yağmur tekrar etkili olmaya başladı Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta su basan sokakta yağmur tekrar etkili olmaya başladı

İSTANBUL - Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün etkili olan sağanak yağış bugün tekrar başladı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar evleri saçaklarının altına sığındı.

Kaynak: İHA