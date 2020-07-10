Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı
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Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı
10.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:20

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Esenyurt'ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Esenyurt'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan - Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

ise 104 TL para cezası uyguladı.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

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